19 Şubat 2019, Salı
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Dorak Tour’la özel anlaşma
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitme kararı aldı.
Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitme kararı aldı. Taraflar arasındaki anlaşma bugün imzalanacak. Saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapılacak olan imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü de katılacak.
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