19 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Dorak Tour’la özel anlaşma

Dorak Tour’la özel anlaşma
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2019

, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitme kararı aldı.

, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitme kararı aldı. Taraflar arasındaki anlaşma bugün imzalanacak. Saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapılacak olan imza törenine Beşiktaş Başkanı ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü de katılacak.

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