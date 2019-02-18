18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Medel için yine teklif yapacağız
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Ara transfer döneminde Medel ile ilgilenen West Ham cephesinden Şilili futbolcu için yeni bir açıklama geldi.
İngiliz ekibinin bir yöneticisi Ada basınına verdiği röportajda "Medel, menajerimizin istediği bir oyuncu. Medel için muhtemelen bir kez girişimde bulunacağız. Ama şu an ligi üst sırada bitirmeye odaklanmış durumdayız" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı