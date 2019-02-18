18 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Medel için yine teklif yapacağız

Medel için yine teklif yapacağız
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Ara transfer döneminde ile ilgilenen West Ham cephesinden Şilili futbolcu için yeni bir açıklama geldi.

İngiliz ekibinin bir yöneticisi Ada basınına verdiği röportajda ", menajerimizin istediği bir oyuncu. Medel için muhtemelen bir kez girişimde bulunacağız. Ama şu an ligi üst sırada bitirmeye odaklanmış durumdayız" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Başkan Orman Soucek’i izledi Başkan Orman Soucek’i izledi
‘Çok pişmanım beni affedin’ ‘Çok pişmanım beni affedin’
Bambaşka bir Kartal Bambaşka bir Kartal
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör