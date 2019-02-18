18 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bambaşka bir Kartal

Bambaşka bir Kartal
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Sezonun ilk yarısındaki 9 dış saha maçında 2 kez kazanabilen , 2. yarıda şimdiden 3’te 3 yaptı. Defans ve hücum performansı da yükseldi.

'in 22. haftasında konuk olduğu Malatyaspor'u 2-1 yenen , deplasman fobisini yendi. Bu sezonun ilk yarısında rakiplerine konuk olduğu maçlarda kötü performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ikinci devredeki deplasman karşılaşmalarında ise bambaşka bir kimliğe büründü. Birinci devredeki 9 deplasman maçında sadece 2 kez kazanabilen , 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 10 puan elde edebildi. Beşiktaş, rakip sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Ligin 2. yarısındaki ilk 3 deplasman karşılaşmasını kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, şimdiden 9 puana ulaşarak kısa sürede birinci devredeki performansına yaklaşmayı bildi. Öte yandan Beşiktaş, deplasmanlarda ilk yarıdaki kötü hücum ve savunma performanslarını ikinci devrede düzeltti. Sezonun ilk yarısındaki 9 dış saha maçında 12 gol atabilen Beşiktaş, 1,3 ortalama yakaladı. Kalesinde de 13 gol gören Beşiktaş, maç başına 1,4'lük performans sergiledi. İkinci yarıda dışardaki ilk 3 maçta 11 gol atan Beşiktaş, maç başı 3,6 oranla yakaladı.

GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş, puan olarak da sıçradı. Siyah-beyazlılar, 22. haftalar itibarıyla geçen sezonki deplasman performansını geçti. Ligde 2017-2018'deki ilk 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş, 17 puan topladı. Bu sezonun 22 maçlık bölümünde 12 kez rakiplerine konuk olan Beşiktaş, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puana ulaştı.
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