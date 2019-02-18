18 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

‘Çok pişmanım beni affedin’

‘Çok pişmanım beni affedin’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Malatyaspor karşılaşmasında attığı golden sonra sevinç sırasında köşe bayrağına tekme attığı için karp görüp cezalı duruma düşen , takım arkadaşlarından özür diledi.

Sırp orta sahanın, takımın stattan ayrılışı sırasında otobüste bir konuşma yaparak "ok pişmanım. Bir an kendime hâkim olmadım. Aptalca bir hareketti. Yaptığımı fark ettiğimde çok üzüldüm. Sizlerden çok özür dilerim" dediği dile getirildi.
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