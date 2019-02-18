18 Şubat 2019, Pazartesi
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‘Çok pişmanım beni affedin’
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Malatyaspor karşılaşmasında attığı golden sonra sevinç sırasında köşe bayrağına tekme attığı için karp görüp cezalı duruma düşen Adem Ljajic, takım arkadaşlarından özür diledi.
Sırp orta sahanın, takımın stattan ayrılışı sırasında otobüste bir konuşma yaparak "ok pişmanım. Bir an kendime hâkim olmadım. Aptalca bir hareketti. Yaptığımı fark ettiğimde çok üzüldüm. Sizlerden çok özür dilerim" dediği dile getirildi.
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