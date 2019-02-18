18 Şubat 2019, Pazartesi
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Başkan Orman, Soucek’i izledi
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Kızlarıyla birlikte Prag'a giden Fikret Orman'ın burada transfer çıkarması yaptığı iddia edildi.
Başkanın, adı zaman zaman gündeme gelen Tomas Soucek'i izlemek için dün akşam oynanan Viktoria Plzen-Slavia Prag karşılaşmasını takip ettiği öne sürüldü. Avrupa basını daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki ön libero ile ilgilendiğini yazmıştı.
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