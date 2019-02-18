18 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Başkan Orman, Soucek’i izledi

Başkan Orman Soucek’i izledi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Kızlarıyla birlikte Prag'a giden 'ın burada transfer çıkarması yaptığı iddia edildi.

Başkanın, adı zaman zaman gündeme gelen 'i izlemek için dün akşam oynanan Viktoria Plzen-Slavia Prag karşılaşmasını takip ettiği öne sürüldü. Avrupa basını daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki ön libero ile ilgilendiğini yazmıştı.
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