17 Şubat 2019, Pazar
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MUTSUZ OLANLAR GİDECEK
Beşiktaş yönetimi, mutsuz olan oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor. Babel, Love, Tolgay ve Pepe'nin ayrılması, Tolga ve Töre'nin kadro dışı bırakılması siyah-beyazlıların üzerindeki negatif etkiyi aldı. Şimdi geriye mutsuzlar Roco, Medel ve Larin kaldı. Transferin devam ettiği liglere yönetim bu üç oyuncuyu daha göndererek sıkıntıdan tamamen kurtulmak istiyor.
Quaresma geliyor
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Siyah beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, derbi maçında ilk 11'deki yerini almak için gün sayıyor.
Şenol Güneş'in, cezasının bitimiyle beraber Malatya'da ikinci yarıda oyuna aldığı Q7, 23 kez topla buluşup, 2 kilit pas yaptı, %91.7 pas isabetiyle oynadı. Tecrübeli teknik adamın hafta içinde Q7'yi orta yapmaktan çok içeriye kat ederek oynama konusunda çalıştıracağı ifade edildi.
MUTSUZ OLANLAR GİDECEK
Beşiktaş yönetimi, mutsuz olan oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor. Babel, Love, Tolgay ve Pepe'nin ayrılması, Tolga ve Töre'nin kadro dışı bırakılması siyah-beyazlıların üzerindeki negatif etkiyi aldı. Şimdi geriye mutsuzlar Roco, Medel ve Larin kaldı. Transferin devam ettiği liglere yönetim bu üç oyuncuyu daha göndererek sıkıntıdan tamamen kurtulmak istiyor.
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