17 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Quaresma geliyor

Quaresma geliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Siyah beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, derbi maçında ilk 11'deki yerini almak için gün sayıyor.

'in, cezasının bitimiyle beraber 'da ikinci yarıda oyuna aldığı , 23 kez topla buluşup, 2 kilit pas yaptı, %91.7 pas isabetiyle oynadı. Tecrübeli teknik adamın hafta içinde Q7'yi orta yapmaktan çok içeriye kat ederek oynama konusunda çalıştıracağı ifade edildi.

MUTSUZ OLANLAR GİDECEK

yönetimi, mutsuz olan oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor. Babel, Love, Tolgay ve 'nin ayrılması, Tolga ve Töre'nin kadro dışı bırakılması siyah-beyazlıların üzerindeki negatif etkiyi aldı. Şimdi geriye mutsuzlar Roco, ve Larin kaldı. devam ettiği liglere yönetim bu üç oyuncuyu daha göndererek sıkıntıdan tamamen kurtulmak istiyor.
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