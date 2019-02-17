17 Şubat 2019, Pazar
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5 MAÇTA +10 AVERAJ
Kadrosuna Burak Yılmaz, Kagawa ve Mirin gibi etkili isimleri katan Beşiktaş, gol yollarında çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Özellikle oyun sistemini değiştirdikten sonra gol yollarındaki etkili görüntüsüyle de öne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligin ilk yarısını 7. sırada +5 averaj ve 26 puanla bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maç sonunda averajını +15, puanını ise 39 yapmayı başardı. Beşiktaş, 5 maç sonunda 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya çıktı.
YENİ SİSTEM İŞE YARADI
Özellikle Burak Yılmaz transferi sonrasında gol yollarındaki sıkıntıyı da atlatan Kara Kartal'da değişen oyun sistemi de etkisini göstermeye başladı. İlk yarıda oynanan kanat oyununun başarısız olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda farklı bir sistemle sahada olacaklarını söylemiş ve takımı pas oyununa döndürmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, değişen sistemin karşılığını da 5 maçta toplanan 13 puanla almış oldu. Kartal, yakaladığı bu galibiyet serisiyle 'Zirve yarışında beni hafife almayın' dedi.
Kartallar yüksek uçuyor
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Süper Lig’in ikinci yarısında 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Kara Kartallar, ilk yarıdaki 17 maçta sadece 26 puan alabilmişti.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, 2019 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Akhisar, Antalya, Bursa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden, Erzurumspor ile de berabere kalan Beşiktaş, ilk yarıdaki istatistiklerini de ikiye katladı. Siyah-beyazlılar, ilk yanrıdaki 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Rakip filelere 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol görüp ilk yarıyı +5 averaj ve 26 puanla bitirmişti.
5 MAÇTA +10 AVERAJ
Kadrosuna Burak Yılmaz, Kagawa ve Mirin gibi etkili isimleri katan Beşiktaş, gol yollarında çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Özellikle oyun sistemini değiştirdikten sonra gol yollarındaki etkili görüntüsüyle de öne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligin ilk yarısını 7. sırada +5 averaj ve 26 puanla bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maç sonunda averajını +15, puanını ise 39 yapmayı başardı. Beşiktaş, 5 maç sonunda 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya çıktı.
YENİ SİSTEM İŞE YARADI
Özellikle Burak Yılmaz transferi sonrasında gol yollarındaki sıkıntıyı da atlatan Kara Kartal'da değişen oyun sistemi de etkisini göstermeye başladı. İlk yarıda oynanan kanat oyununun başarısız olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda farklı bir sistemle sahada olacaklarını söylemiş ve takımı pas oyununa döndürmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, değişen sistemin karşılığını da 5 maçta toplanan 13 puanla almış oldu. Kartal, yakaladığı bu galibiyet serisiyle 'Zirve yarışında beni hafife almayın' dedi.
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