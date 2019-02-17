17 Şubat 2019, Pazar
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PARA CEZASI YOLDA
İstatistik olarak başarılı bir grafik sergileyen ve attığı golle takımına altın değerinde üç puan getiren Ljajic, gol sevincinde köşe direğine tekme attığı için sarı kart gördü ve F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Şenol Güneş soyunma odasında, "Yaptığın tam anlamıyla üst düzey amatörlük. Derbide oynamamanın bir cezası olacak" dediği Ljajic'e küçük de olsa bir para cezasının kesileceği ifade edildi.
Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 21 resmi maçta görev yaptı. 4 kez filelerini havalandıran genç oyuncu, 7 de asist yaparak toplam 11 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.
Golü coşturdu cezası üzdü
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Malatya maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Ljajic’in gereksiz sarı kart nedeniyle derbide cezalı olması sıkıntı yarattı.
Beşiktaş, F.Bahçe derbisi öncesinde Adem Ljajic'e ağlıyor. Sırp oyuncu, Malatyaspor deplasmanında gösterdiği müthiş performansla karşılaşmanın yıldızı oldu. Adem Ljajic, ilk yarıda 22'de 22 pas yüzdesi yakalayan maçı 1 gol ve yüzde 95.6 gibi çok yüksek bir pas yüzdesiyle tamamladı. Sırp yıldız son maçta attığı 6 şuttan 4'ünde isabet sağlarken, 2'de 2 isabetli uzun pas ve 6'da 3 isabetli orta ile oynadı.
PARA CEZASI YOLDA
İstatistik olarak başarılı bir grafik sergileyen ve attığı golle takımına altın değerinde üç puan getiren Ljajic, gol sevincinde köşe direğine tekme attığı için sarı kart gördü ve F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Şenol Güneş soyunma odasında, "Yaptığın tam anlamıyla üst düzey amatörlük. Derbide oynamamanın bir cezası olacak" dediği Ljajic'e küçük de olsa bir para cezasının kesileceği ifade edildi.
Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 21 resmi maçta görev yaptı. 4 kez filelerini havalandıran genç oyuncu, 7 de asist yaparak toplam 11 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.
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