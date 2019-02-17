17 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Golü coşturdu cezası üzdü

Golü coşturdu cezası üzdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Ljajic’in gereksiz nedeniyle derbide cezalı olması sıkıntı yarattı.

, F.Bahçe derbisi öncesinde 'e ağlıyor. Sırp oyuncu, Malatyaspor deplasmanında gösterdiği müthiş performansla karşılaşmanın yıldızı oldu. Adem Ljajic, ilk yarıda 22'de 22 pas yüzdesi yakalayan maçı 1 gol ve yüzde 95.6 gibi çok yüksek bir pas yüzdesiyle tamamladı. Sırp yıldız son maçta attığı 6 şuttan 4'ünde isabet sağlarken, 2'de 2 isabetli uzun pas ve 6'da 3 isabetli orta ile oynadı.

PARA CEZASI YOLDA

İstatistik olarak başarılı bir grafik sergileyen ve attığı golle takımına altın değerinde üç puan getiren Ljajic, gol sevincinde köşe direğine tekme attığı için gördü ve F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü. soyunma odasında, "Yaptığın tam anlamıyla üst düzey amatörlük. Derbide oynamamanın bir cezası olacak" dediği Ljajic'e küçük de olsa bir para cezasının kesileceği ifade edildi.

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 21 resmi maçta görev yaptı. 4 kez filelerini havalandıran genç oyuncu, 7 de asist yaparak toplam 11 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.
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