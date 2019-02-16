16 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kagawa yine klas oynadı

Kagawa yine klas oynadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.02.2019

İlk maçında 2 golle süper başlangıç yapan , maçının ardından 'yı da pas geçti.

Japon yıldız, üçüncü karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. 61'de Güven'in yerine maça dahil olan Shinji, gol atamasa da klas paslarıyla orta sahayı hareketlendirdi. 'a galibiyeti getiren Ljajic'in golü Kagawa girdikten sonra geldi.
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