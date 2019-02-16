16 Şubat 2019, Cumartesi
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Kagawa yine klas oynadı
Giriş Tarihi: 16.02.2019
İlk maçında 2 golle süper başlangıç yapan Shinji Kagawa, Bursa maçının ardından Malatya'yı da pas geçti.
Japon yıldız, üçüncü karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi. 61'de Güven'in yerine maça dahil olan Shinji, gol atamasa da klas paslarıyla orta sahayı hareketlendirdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren Ljajic'in golü Kagawa girdikten sonra geldi.
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