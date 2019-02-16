16 Şubat 2019, Cumartesi
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Vida’nın penaltı isyanı
Giriş Tarihi: 16.02.2019
32’de Beşiktaş’ın stoperi Vida kornerde kendisini yerde buldu, penaltı bekledi. Ancak Çakır ‘devam’ kararı verdi
Kartal'ın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta siyah-beyazlı ekip bir penaltılarının verilmediğini savundu. Dakikalar 32'yi gösterirken kazanılan kornerde Domagoj Vida ön direğe doğru hareketlenirken bir anda yerde kaldı. Hırvat stoper penaltı beklerken gözler hakem Cüneyt Çakır'a çevrildi. Çakır, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile temas kurdu. Uğurlu bu pozisyonda Çakır'ı VAR'a çağırmadı. Pozisyon devam etti. Siyah-beyazlı bu karar üzerine oyuncular itirazda bulundu.
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