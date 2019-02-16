16 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vida’nın penaltı isyanı

Vida’nın penaltı isyanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.02.2019

32’de ’ın stoperi Vida kornerde kendisini yerde buldu, penaltı bekledi. Ancak Çakır ‘devam’ kararı verdi

'ın ile deplasmanda oynadığı maçta siyah-beyazlı ekip bir penaltılarının verilmediğini savundu. Dakikalar 32'yi gösterirken kazanılan kornerde Domagoj Vida ön direğe doğru hareketlenirken bir anda yerde kaldı. Hırvat stoper penaltı beklerken gözler hakem 'a çevrildi. Çakır, VAR hakemi ile temas kurdu. Uğurlu bu pozisyonda Çakır'ı VAR'a çağırmadı. Pozisyon devam etti. Siyah-beyazlı bu karar üzerine oyuncular itirazda bulundu.
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