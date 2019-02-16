16 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül ilk asistini yaptı

Gökhan Gönül ilk asistini yaptı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.02.2019

'ın sağ beki golde adeta ders verdi.

34 yaşındaki sağ bek kullanılan kornerde ön direğe müthiş bir depar atıp, kafasıyla topu arkaya doğru aşırdı. Demarke pozisyondaki 'a sadece dokunmak kaldı. Bu sezon ligde Akhisar ve BB Erzurumspor ağlarını sarsan ilk asistini yapmış oldu. Gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
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