16 Şubat 2019, Cumartesi
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Gökhan Gönül ilk asistini yaptı
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül golde adeta ders verdi.
34 yaşındaki sağ bek kullanılan kornerde ön direğe müthiş bir depar atıp, kafasıyla topu arkaya doğru aşırdı. Demarke pozisyondaki Atiba Hutchinson'a sadece dokunmak kaldı. Bu sezon ligde Akhisar ve BB Erzurumspor ağlarını sarsan Gökhan Gönül ilk asistini yapmış oldu. Gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
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