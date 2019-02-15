Quaresma'dan ayrılık cevabı

Beşiktaş'ta ayrılacağı ve ABD ya da Çin'e transfer olacağı iddiaları ortalarda dolaşan Ricardo Quaresma, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Quaresma, "Şu anda buradayım, Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyon olma hedefimiz var ve sahada en iyi performansımı gösterip o şampiyonluğu kutlamak istiyorum" dedi.

Oynama konusunda kararı Şenol Güneş'in vereceğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Ben her zamanki gibi hazırlıklarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım güveniyor, hocam güveniyor. Derbide oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama takım halinde iyi çalışıp, bütün çalışanlarımızla şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



