16 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma'dan ayrılık cevabı

Quaresma'dan ayrılık cevabı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

'ta ayrılacağı ve ABD ya da 'e transfer olacağı iddiaları ortalarda dolaşan , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın Portekizli yıldızı , 'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Quaresma, "Şu anda buradayım, Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyon olma hedefimiz var ve sahada en iyi performansımı gösterip o şampiyonluğu kutlamak istiyorum" dedi.

Oynama konusunda kararı 'in vereceğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Ben her zamanki gibi hazırlıklarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım güveniyor, hocam güveniyor. Derbide oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama takım halinde iyi çalışıp, bütün çalışanlarımızla şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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