16 Şubat 2019, Cumartesi
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Caner solda resital yaptı
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ın iki golünü de hazırladı, adrese teslim ortalarıyla ders verdi.
Beşiktaş'ta gecenin yıldızlarından birisi de Caner Erkin'di... Adriano'nun yerine ilk onbirde sahaya çıkan tecrübeli futbolcu sol kanatta şov yaptı. Raket gibi sol ayağıyla Evkur Yeni Malatyaspor'un sağını adeta felce uğratan siyah-beyazlı oyuncu, Atiba'nın golünde kornerden ortayı yaptı. Adem Ljajic'in golünün ise asistini gerçekleştirip galibiyete imzasını attı. Süper Lig'de bu sezon ilk asistini yapan Caner, Avrupa Ligi elemelerinde de 3 asist yapmıştı.
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