16 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Caner solda resital yaptı

Caner solda resital yaptı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.02.2019

Tecrübeli futbolcu, ’ın iki golünü de hazırladı, adrese teslim ortalarıyla ders verdi.

'ta gecenin yıldızlarından birisi de 'di... Adriano'nun yerine ilk onbirde sahaya çıkan tecrübeli futbolcu sol kanatta şov yaptı. Raket gibi sol ayağıyla Evkur 'un sağını adeta felce uğratan siyah-beyazlı oyuncu, Atiba'nın golünde kornerden ortayı yaptı. Adem Ljajic'in golünün ise asistini gerçekleştirip galibiyete imzasını attı. 'de bu sezon ilk asistini yapan Caner, Avrupa Ligi elemelerinde de 3 asist yapmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gole sevindin ama taraftarı üzdün be Ljajic "Gole sevindin ama taraftarı üzdün be Ljajic"
Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması
Quaresma'dan ayrılık cevabı Quaresma'dan ayrılık cevabı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör