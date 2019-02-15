16 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması

Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Teknik Direktörü , A Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

22. hafta maçında Evkur 'a konuk olan 'ta 2-1 kazanılan mücadele sonrası 'ten flaş A açıklaması geldi.

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçının ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adı bir süredir milli takım ile anılan Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Güneş, ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi.

Ay yıldızlı ekipte kısa süre önce teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

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