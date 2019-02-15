15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Santos’un Adriano ısrarı

Santos’un Adriano ısrarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Başkanı , ’ye yaptığı açıklamada “ listemizde ilk sırada” diyerek ısrarcı olduklarını söyledi.

'ın yıldızı için kulübünün ısrarı sürüyor. Santos Başkanı , 'ye yaptığı açıklamada Adriano'yu mutlaka etmek istediklerini açıkladı. açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano transfer listemizde ilk sırada. Felipe ondan sonra geliyor, zaten başka alternatifimiz de yok" diyerek tecrübeli oyuncuyu almak için tüm şartları zorlayacaklarını dile getirdi.

NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ

Bu arada Adriano da, Beşiktaş ile mayıs ayında bitecek sözleşmesi hakkında "Ara transfer döneminde bazı teklifler geldi, halen de gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda ne olacağı hiç bir zaman belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup, anlaşmaya vardığımızda uzatmak isterim" dedi. Yönetimin Brezilyalı yıldıza önümüzdeki günlerde yeni teklif sunması bekleniyor.
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