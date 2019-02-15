15 Şubat 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
‘Yeni hoca pazartesi açıklanır’
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden Erol Kaynar, pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Pazartesi günü A Milli Takım teknik direktörü, yani Şenol Güneş'in ismi resmen açıklanacak. Beşiktaş'a ise Tamer Tuna gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol hocanın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek; Şenol hoca tamamen milli takıma geçecek" diye konuştu. Kaynar ayrıca Quaresma'nın da gönderileceğini ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!