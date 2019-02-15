15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

‘Yeni hoca pazartesi açıklanır’

‘Yeni hoca pazartesi açıklanır’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'ın önde gelen isimlerinden, eski yöneticilerden Erol Kaynar, pazartesi günü siyah beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Pazartesi günü A Milli Takım teknik direktörü, yani 'in ismi resmen açıklanacak. 'a ise gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol hocanın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek; Şenol hoca tamamen geçecek" diye konuştu. Kaynar ayrıca Quaresma'nın da gönderileceğini ifade etti.
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