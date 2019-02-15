15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Giden geleni aratmadı

Giden geleni aratmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Devre arasındaki temizlik 'a çok yaradı.

Siyahbeyazlılar ilk yarıda 'da 3-2 yenildikleri 'a 6 gol attı, 1-1 berabere kaldıkları 'u ise 2-0 yendi. Antalyaspor maçında , , Babel, Oğuzhan ve Utku 11'deydi. maçında ise tek fark Utku'nun yerine kalede Karius'un yer almasıydı.
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