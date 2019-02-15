15 Şubat 2019, Cuma
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Giden geleni aratmadı
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Devre arasındaki temizlik Beşiktaş'a çok yaradı.
Siyahbeyazlılar ilk yarıda İstanbul'da 3-2 yenildikleri Antalyaspor'a 6 gol attı, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor'u ise 2-0 yendi. Antalyaspor maçında Negredo, Pepe, Babel, Oğuzhan ve Utku 11'deydi. Bursa maçında ise tek fark Utku'nun yerine kalede Karius'un yer almasıydı.
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