15 Şubat 2019, Cuma
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"Para kazanınca yanlışlar yaptık"
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Başkan Orman, transfer politikası hakkında konuştu ve "Para kazanınca yanlışlar yaptık" itirafında bulundu.
Son dönemde yapılan pahalı transferlerin sonuç vermediğini Başkan Fikret Orman da itiraf etti. İlk geldiği dönemde "feda" sayesinde ileriye yönelik çok daha iyi transferler yaptıklarını ve şampiyon takımın temellerini attıklarını itiraf eden Orman, "Parasızken daha çok ince eleyip, sık dokuyorduk. Hiçbir detayı atlamıyorduk. Cebimiz para görünce yanlış yaptık. Pepe'nin neyini araştıracağız, Negredo'yu araştırmaya ne gerek var dedik, hata yaptık" diyerek itirafta bulundu. Orman yeni dönemde yine ilk dönemdeki gibi sıkı araştırmalar içine girerek transfer yapacakları sözünü verdi.
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