15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

"Para kazanınca yanlışlar yaptık"

Para kazanınca yanlışlar yaptık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Başkan Orman, politikası hakkında konuştu ve "Para kazanınca yanlışlar yaptık" itirafında bulundu.

Son dönemde yapılan pahalı transferlerin sonuç vermediğini Başkan da itiraf etti. İlk geldiği dönemde "feda" sayesinde ileriye yönelik çok daha iyi transferler yaptıklarını ve şampiyon takımın temellerini attıklarını itiraf eden Orman, "Parasızken daha çok ince eleyip, sık dokuyorduk. Hiçbir detayı atlamıyorduk. Cebimiz para görünce yanlış yaptık. 'nin neyini araştıracağız, 'yu araştırmaya ne gerek var dedik, hata yaptık" diyerek itirafta bulundu. Orman yeni dönemde yine ilk dönemdeki gibi sıkı araştırmalar içine girerek yapacakları sözünü verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
VAR Avrupa Ligi'nde neden yok? VAR Avrupa Ligi'nde neden yok?
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!
Oğuzhan Çin seferinde Oğuzhan Çin seferinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör