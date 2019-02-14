14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2019

’in 22. haftasında Evkur ile karşılaşacak olan ’ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma için özel uçakla Malatya'ya gelen kafilesini havaalanında yüzlerce taraftar meşalelerle karşıladı. Futbolcular ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Taraftarların yoğun ilgisi altında otobüse binen siyah-beyazlı kafile daha sonra dinlenmek üzere otele geçti.

Evkur ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.
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