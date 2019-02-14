14 Şubat 2019, Perşembe
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Taraftarların yoğun ilgisi altında otobüse binen siyah-beyazlı kafile daha sonra dinlenmek üzere otele geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.
Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Malatya’ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Malatya Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma için özel uçakla Malatya'ya gelen Beşiktaş kafilesini havaalanında yüzlerce taraftar meşalelerle karşıladı. Futbolcular ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Taraftarların yoğun ilgisi altında otobüse binen siyah-beyazlı kafile daha sonra dinlenmek üzere otele geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.
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