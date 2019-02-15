15 Şubat 2019, Cuma
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Oğuzhan Çin seferinde
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle dinlendirilen Oğuzhan Özyakup'un, Çin'den gelen teklifi değerlendirmesi için bu ülkeye kısa süreli bir seyahat yapabileceği iddia edildi.
Yönetimin de izniyle Çin'e gidecek olan Oğuzhan'ın burada kendisini isteyen kulüp teknik direktörü ile görüşeceği, ortamı tahlil edeceği ve şehri göreceği iddia edildi. Başkan Orman'ın forma giyme şansı kalmadığı için para ederken Oğuzhan'ı satarak gelir elde etmek istediği Çin'den gelen teklifin ise 7-8 milyon euro civarında olduğu bildirildi.
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