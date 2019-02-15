15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Çin seferinde

Oğuzhan Çin seferinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle dinlendirilen 'un, 'den gelen teklifi değerlendirmesi için bu ülkeye kısa süreli bir seyahat yapabileceği iddia edildi.

Yönetimin de izniyle 'e gidecek olan Oğuzhan'ın burada kendisini isteyen kulüp teknik direktörü ile görüşeceği, ortamı tahlil edeceği ve şehri göreceği iddia edildi. Başkan Orman'ın forma giyme şansı kalmadığı için para ederken Oğuzhan'ı satarak gelir elde etmek istediği Çin'den gelen teklifin ise 7-8 milyon euro civarında olduğu bildirildi.
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