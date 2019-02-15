15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz döktürdü

Dorukhan Toköz döktürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Siyah beyazlıların parlayan yıldızı Dokuhan Toköz, sağ bekte 'e alternatif olarak diye alınmıştı, ancak asıl mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı.

Performansıyla Tolgay ve Oğuzhan gibi iki önemli ismin önüne geçerek 'ın yeni 8 numarası oldu. Dorukhan, 750 dakikada 3 gol ve 1 asistle oynarken, maç başına 5.3'lük (2.5 top çalma, 2.1 top kesme, 0.7 uzaklaştırma) defansif hamlelerle kalitesini ortaya koyuyor.
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