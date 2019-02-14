14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret

Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre BJK 'nde gerçekleşen ziyarette Portekizli eski futbolcu, teknik direktör 'le sohbet ederken, birlikte forma giydiği , , ve Guti ile hasret giderdi.

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