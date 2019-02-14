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Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Portekizli eski futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'le sohbet ederken, birlikte forma giydiği Ricardo Quaresma, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Guti ile hasret giderdi.
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