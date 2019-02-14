14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2019

, Spor Toto 'in 22. haftasında yarın Evkur 'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur 'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek.

'de 22. haftaya 36 puan ve 3'üncü, Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.

Quaresma dönüyor

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun yarın oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör 'in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, , Dorukhan Toköz ve yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Oğuzhan forma giyemeyecek

Gözünde sorun yaşayan 'un yarın oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

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