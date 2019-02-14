14 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
GURUR MESELESİ YAPMIŞ
Rasim Kara, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ın son maçta attığı iki gol için "Bunu gurur meselesi yapmış" dedi. Kara, "Tekrardan kendisini kanıtlama, var olma savaşı verdiği çok açık gözüküyor. Eski negatif görüntüsünü yenmiş. 'Ben düzeleceğim, eski Burak olacağım' mesajını kendi kendisine vermiş. Oynadığı futboldan da gözüküyor" diye konuştu.
"Şenol Güneş işini yarıda bırakmaz"
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019
Rasim Kara, Şenol Güneş’in Milli Takım’a gitmesiyle ilgili, “Hoca işini yarıda bırakmaz, sezonu sonuna kadar kalır” yorumunu yaptı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Rasim Kara, Beşiktaş'ın gündemi hakkında haber1903'e değerlendirmelerde bulundu. Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini düşündüğünü belirten Kara; "Beşiktaş çıkışını devam ettirecektir ama Şenol hocanın ne olacağı da belli değil. Şenol hocanın sezon sonuna kadar götüreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Şenol hoca yarıda bırakmaz. Beşiktaş, gayet iyi yolda. Güzel şeyler olacağını ümit ediyorum" dedi. Kara, siyahbeyazlıların Malatya deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda tüm hesapların değişeceğini ifade ederken, "Başakşehir ile ara oldukça açıldı, o yüzden toparlamak zor olacak ancak Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar tüm dengeleri bozabilir" diye konuştu.
GURUR MESELESİ YAPMIŞ
Rasim Kara, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ın son maçta attığı iki gol için "Bunu gurur meselesi yapmış" dedi. Kara, "Tekrardan kendisini kanıtlama, var olma savaşı verdiği çok açık gözüküyor. Eski negatif görüntüsünü yenmiş. 'Ben düzeleceğim, eski Burak olacağım' mesajını kendi kendisine vermiş. Oynadığı futboldan da gözüküyor" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!