14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Şenol Güneş işini yarıda bırakmaz"

Şenol Güneş işini yarıda bırakmaz
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

, ’in ’a gitmesiyle ilgili, “Hoca işini yarıda bırakmaz, sezonu sonuna kadar kalır” yorumunu yaptı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden , 'ın gündemi hakkında haber1903'e değerlendirmelerde bulundu. 'in sezon sonuna kadar devam edeceğini düşündüğünü belirten Kara; "Beşiktaş çıkışını devam ettirecektir ama Şenol hocanın ne olacağı da belli değil. Şenol hocanın sezon sonuna kadar götüreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Şenol hoca yarıda bırakmaz. Beşiktaş, gayet iyi yolda. Güzel şeyler olacağını ümit ediyorum" dedi. Kara, siyahbeyazlıların deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda tüm hesapların değişeceğini ifade ederken, " ile ara oldukça açıldı, o yüzden toparlamak zor olacak ancak Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar tüm dengeleri bozabilir" diye konuştu.

GURUR MESELESİ YAPMIŞ

Rasim Kara, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'ın son maçta attığı iki gol için "Bunu gurur meselesi yapmış" dedi. Kara, "Tekrardan kendisini kanıtlama, var olma savaşı verdiği çok açık gözüküyor. Eski negatif görüntüsünü yenmiş. 'Ben düzeleceğim, eski Burak olacağım' mesajını kendi kendisine vermiş. Oynadığı futboldan da gözüküyor" diye konuştu.
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