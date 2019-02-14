14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adriano’ya sürprız teklıf

Adriano’ya sürprız teklıf
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2019

'ın tecrübeli yıldızı için basınında yeni bir haber yayınlandı.

Globo Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı futbolcunun Santos'tan gelen cazip teklife bir kez daha olumsuz yanıt verdiği ve kariyerine 'ta devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş yönetiminin de ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve sezon sonunda oyuncuyla anlaşma için görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edildi.
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