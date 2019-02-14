14 Şubat 2019, Perşembe
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Adriano’ya sürprız teklıf
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Adriano için Brezilya basınında yeni bir haber yayınlandı.
Globo Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı futbolcunun Santos'tan gelen cazip teklife bir kez daha olumsuz yanıt verdiği ve kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş yönetiminin de Adriano ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve sezon sonunda oyuncuyla anlaşma için görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edildi.
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