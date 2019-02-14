14 Şubat 2019, Perşembe
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Malatya maçının hakemi Çakır
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Beşiktaş, yarın akşam deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Serkan Çınar olacak.
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