14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Malatya maçının hakemi Çakır

Malatya maçının hakemi Çakır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Evkur Yeni Malatyaspor ile arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

, yarın akşam deplasmanda Yeni ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise olacak.
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