14 Şubat 2019, Perşembe
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Ricardo'dan ‘kalma’ sözü!
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, "Kalacaksan tam konsantre ol, gideceksen idmanlara dahi çıkmana gerek yok" restini çektiği Portekizli oyuncunun "Sezon sonuna kadar buradayım, şampiyonluk yaşamak istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
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