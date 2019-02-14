14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ricardo'dan ‘kalma’ sözü!

Ricardo'dan ‘kalma’ sözü!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2019

'ın Portekizli yıldızı 'nın, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.

Teknik direktör 'in, "Kalacaksan tam konsantre ol, gideceksen idmanlara dahi çıkmana gerek yok" restini çektiği Portekizli oyuncunun "Sezon sonuna kadar buradayım, şampiyonluk yaşamak istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
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