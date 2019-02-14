14 Şubat 2019, Perşembe
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Oğuzhan 'göze' geldi
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen siyah-beyazlıların 26 yaşındaki yıldızı Oğuzhan Özyakup en az 2-3 gün dinlendirilecek.
Beşiktaş'ta gözünden rahatsızlık geçiren orta saha futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirileceği açıklandı. Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Oğuzhan, tedbir amaçlı 2-3 gün dinlendirilecektir" ifadelerine yer verildi. Başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine kadar tamamen iyileşmiş olacağı belirtildi.
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