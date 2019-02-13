Güneş bilmecesi

Şenol hocanın, milli takımın başına ne zaman geçeceği belirsiz... Hoca arayışındaki yönetimin ise listesi kabarık. Yerli adaylara öncelik veren başkan Orman’ın ilk iki alternatifi Tuna veya Yalçın.

Geçen sezon başından beri Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilen ve son günlerde ay-yıldız takımı çalıştırması artık neredeyse kesinleşen Şenol Güneş konusunda Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir belirsizlik yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, sezon sonuna kadar mı kalacağı yoksa marttaki maçlarda Milli Takım'ın başında mı olacağı tartışılıyor. Bu şartlarda siyahbeyazlı kulüpteki asıl sıkıntı ise Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği...



TUNA BEKLEMEDE

Başkan Fikret Orman'ın usta çalıştırıcının ardından yine yerli hocalara öncelik vereceği bilgisi paylaşılırken, önceliğin Tamer Tuna'ya verildiği öğrenildi. Orman'ın, son olarak Sivasspor'u çalıştıran ve şu an boşta olan Tuna ile büyük oranda anlaştığı, 42 yaşındaki hocanın da gelen teklifleri reddettiği kaydedildi. Listedeki en güçlü ikinci aday ise Sergen Yalçın...



SEZON SONUNA KADAR

Gelen haberlere göre başkan Fikret Orman, şu an Alanyaspor'un başında olan Yalçın'la, Güneş'in martta ayrılması halinde sezon sonuna kadar anlaşacak. Ligin sona ermesinden sonra takımın durumuna bakılacak ve Yalçın'la uzun süreli sözleşme yapılacak. Başkan, Şenol Güneş'in durumunun kesinleşmesinden sonra iki isimden birini getirecek.



EN FAZLA 1.2 MİLYON VERECEK

Şenol Güneş'e 2.5 milyon euro veren yönetimin yeni gelecek hocaya daha mütevazı bir rakama bağlayacağı öğrenildi. Başkan Orman'ın takımı teslim edeceği isme en fazla 1.2 milyon euro vereceği bildirildi

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Beşiktaş'ta hoca alternatifi konusunda bir ihtimal daha var; o da yardımcı antrenör Guti... Şenol Güneş'in ayrılması durumunda tecrübeli teknik adamın görevinin Guti'ye verileceği öne sürülüyor. İspanyol çalıştırıcının sezon sonuna kadar yeterli performans göstermesi halinde gelecek sezonda da takımla devam edeceği vurgulandı.

GUTİ GENÇLERİ GETİRECEK

Guti ile ilgili bir iddia da İspanyolllardan geldi. Ülke basınına göre Beşiktaş'ı gelecek sezon Guti çalıştıracak. Hatta Guti'nin gelecek sezon için hazırlıklara bile başladığı iddia edildi. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Radio Marca'da "Beşiktaş'ın Başkanı Guti'yi, hem İstanbul'u tanıması hem de Real Madrid'de genç oyuncularla çalıştığı için tercih etti. Beşiktaş yeni dönemde Pepe veya Quaresma gibi pahalı oyuncuları değil, genç ve gelecek vadeden oyuncuları tercih edecek. Guti, Türk başkana Real Madrid'e gelip şans bulamayan gençleri de İstanbul'a götürme sözü verdi" ifadesi kullanıldı.



ALTERNATiF YABANCILAR

Beşiktaş ile adı anılan isimler Tuna ve Yalçın'la da sınırla değil. Siyah-beyazlı kulübün bir de yabancı hoca adayları listesi var. Buna göre yönetimin Blanc, Antonio Conte, David Moyes, Sam Allardyce, Roberto Di Matteo gibi boşta olan yabancı hocalar için de nabız yokladığı iddialar arasında yer alıyor... Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut'un da listede olduğu da kulislerde konuşuluyor.