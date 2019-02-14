Futbolcular beklemede

Beşiktaşlı futbolcular da en az kamuoyu kadar Şenol Güneş'in ne zaman Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü açıklanacağını merak ediyor.

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Oyuncular, tecrübeli çalıştırıcının şimdiye kadar bu konuyu hiç gündeme getirmediğini söylerken, "Biz kiminle yola devam edeceğiz, en kısa sürede bunun netleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandılar.