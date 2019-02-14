14 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Futbolcular beklemede

Futbolcular beklemede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Beşiktaşlı futbolcular da en az kamuoyu kadar 'in ne zaman 'nın teknik direktörü açıklanacağını merak ediyor.

Oyuncular, tecrübeli çalıştırıcının şimdiye kadar bu konuyu hiç gündeme getirmediğini söylerken, "Biz kiminle yola devam edeceğiz, en kısa sürede bunun netleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandılar.
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