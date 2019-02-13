Vali Şahin’e ziyaret

Başkan Fikret Orman, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette kulübün eski as başkanlarından Muzaffer Nasıroğlu da yer aldı. Başkan, Şahin'e çubuklu forma hediye ederken, Vali Şahin de ilin sembolü petrol kuyusu maketi verdi.