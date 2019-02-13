13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Vali Şahin’e ziyaret

Vali Şahin’e ziyaret
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Başkan , Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette kulübün eski as başkanlarından Muzaffer Nasıroğlu da yer aldı. Başkan, Şahin'e çubuklu forma hediye ederken, Vali Şahin de ilin sembolü petrol kuyusu maketi verdi.
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