13 Şubat 2019, Çarşamba
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Vali Şahin’e ziyaret
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Başkan Fikret Orman, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.
Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette kulübün eski as başkanlarından Muzaffer Nasıroğlu da yer aldı. Başkan, Şahin'e çubuklu forma hediye ederken, Vali Şahin de ilin sembolü petrol kuyusu maketi verdi.
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