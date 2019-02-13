Beşiktaş’ta tekrar toparlanacağım

Daha çıktığı ilk maçta 2 gol atarak tribünlere besteler yaptıran Kagawa, Japon basınına Beşiktaş'ı anlattı.

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30 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı takımda çok iyi karşılandığını ve alışma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını söyledi. "Taraftarların ilgisi inanılmazdı. Almanya'da da ateşli taraftarlar var ancak Türkler çok farklı" ifadelerini kullanan Kagawa, "Birkaç sezon benim için zorlu geçti ancak Beşiktaş'ta yeniden toparlanabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu. Kagawa'nın Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçı Japon gazeteciler takip etmişti.