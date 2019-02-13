13 Şubat 2019, Çarşamba
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Şimdi de Coritiba iddiası
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Devre arasında ülkesine dönmek istediğini söyleyen Adriano ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia geldi.
34 yaşındaki sol bek için Coritiba'nın devreye girdiği öne sürüldü. Haberde oyuncunun sezon sonunda Brezilya'ya gideceği ifade edildi. Adriano'nun adı daha önce de Santos ile anılmış, hatta kuüp başkanı Jose Carlos Peres, "Adriano şu an Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz de onu bekliyoruz" demişti.
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