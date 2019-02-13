13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şimdi de Coritiba iddiası

Şimdi de Coritiba iddiası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Devre arasında ülkesine dönmek istediğini söyleyen ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia geldi.

34 yaşındaki sol bek için Coritiba'nın devreye girdiği öne sürüldü. Haberde oyuncunun sezon sonunda Brezilya'ya gideceği ifade edildi. 'nun adı daha önce de Santos ile anılmış, hatta kuüp başkanı Jose Carlos Peres, "Adriano şu an 'la sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz de onu bekliyoruz" demişti.
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