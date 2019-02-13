13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak’tan hiç şüphem yok

Burak’tan hiç şüphem yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Tecrübeli teknik direktör , Bursa maçında attığı 2 golle taraftarın gönlünü kazanan Burak Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı.

Burak'ın daha iyi performans sergileyeceğini belirten Kurtar, "Burak, golcü adam. Ondan hiç şüphem yok. Alındığı zaman çok faydalı olacağını biliyordum ve inanıyordum. Bunu da hep belirtmiştim. Burak iyi bir futbolcu. taraftarı da sahip çıktıkça daha iyi performans gösterir" dedi. Kurtar, Güneş'in Milli Takım ile anılması ile ilgili de "Şenol hoca sezon sonuna kadar hem Milli Takımı hem de Beşiktaş'ı çalıştırır" diye konuştu.
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