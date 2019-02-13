13 Şubat 2019, Çarşamba
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Burak’tan hiç şüphem yok
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Tecrübeli teknik direktör Güvenç Kurtar, Bursa maçında attığı 2 golle taraftarın gönlünü kazanan Burak Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı.
Burak'ın daha iyi performans sergileyeceğini belirten Kurtar, "Burak, golcü adam. Ondan hiç şüphem yok. Alındığı zaman çok faydalı olacağını biliyordum ve inanıyordum. Bunu da hep belirtmiştim. Burak iyi bir futbolcu. Beşiktaş taraftarı da sahip çıktıkça daha iyi performans gösterir" dedi. Kurtar, Güneş'in Milli Takım ile anılması ile ilgili de "Şenol hoca sezon sonuna kadar hem Milli Takımı hem de Beşiktaş'ı çalıştırır" diye konuştu.
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