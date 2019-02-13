13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gary Medel’e Çin kancası!

Gary Medel’e Çin kancası!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019

, ekiplerinin radarından kurtulamıyor.

Şili basınında çıkan habere göre Beijing Sinobo Guoan, için daha önce 10 milyon dolar gibi bir rakamı gözden çıkarmıştı. Medel'i maçında izlemek için gelen Çinli yetkililerinin, Medel'in yedek kulübesinde oturması nedeni ile 'daki F.Bahçe derbisinde yeniden izleyecekleri iddia edildi.
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