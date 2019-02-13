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Gary Medel’e Çin kancası!
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019
Medel, Çin ekiplerinin radarından kurtulamıyor.
Şili basınında çıkan habere göre Beijing Sinobo Guoan, Medel için daha önce 10 milyon dolar gibi bir rakamı gözden çıkarmıştı. Medel'i Bursa maçında izlemek için gelen Çinli yetkililerinin, Medel'in yedek kulübesinde oturması nedeni ile İstanbul'daki F.Bahçe derbisinde yeniden izleyecekleri iddia edildi.
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