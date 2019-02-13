13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ödül mü ceza mı?

Ödül mü ceza mı?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2019

 ile ilgili sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü.

O da Başkan 'ın, kadro dışı kalan 'ye "Sakın bir yere imza atma, idmanlarına devam et. Yaz kampında bizimle olacaksın" dediği iddiası. Başkanın bu şekilde oyuncu ile devam edileceğini açık şekilde dile getirdiği belirtildi. Ancak bir başka iddia da oyuncuya ceza verileceği oldu. Buna göre, yönetimin sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle oyuncuya ceza verme kararı aldığı kaydedildi. Tolgay Arslan'ın paylaşımını beğenmesi nedeniyle tepki çeken tecrübeli oyuncuya, para cezası kesileceği ifade edildi.
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