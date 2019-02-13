13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adriano ve Ozi idmana çıkmadı

Adriano ve Ozi idmana çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Cuma günü ile deplasmanda karşılaşacak , bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tam sahada paslı hücum çıkışları ve şut çalışması yapıldı. Antrenmana istirahatli olan 'nun yanı sıra gözünde problem yaşayan Oğuzhan katılmadı. Oğuzhan'ın bugünkü çalışmaya katılacağı belirtildi.
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