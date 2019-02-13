13 Şubat 2019, Çarşamba
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Adriano ve Ozi idmana çıkmadı
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Cuma günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tam sahada paslı hücum çıkışları ve şut çalışması yapıldı. Antrenmana istirahatli olan Adriano'nun yanı sıra gözünde problem yaşayan Oğuzhan katılmadı. Oğuzhan'ın bugünkü çalışmaya katılacağı belirtildi.
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