13 Şubat 2019, Çarşamba
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Dört liderden biri
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Üst üste galibiyetlerle toparlanma sürecine giren Beşiktaş, ligde ikinci yarının en çok puan toplayan takımlarından oldu.
Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta 10 puan toplayarak Başakşehir, Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı. Kara Kartallar, ikinci yarının ilk maçında Akhisar'ı 3-0 geçip, sonraki hafta Erzurum'la 1-1 kalmıştı. 20. haftada Antalyaspor'u 6-2 devirip, son olarak Bursaspor 2-0 mağlup etmişti.
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