13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dört liderden biri

Dört liderden biri
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Üst üste galibiyetlerle toparlanma sürecine giren , ligde ikinci yarının en çok puan toplayan takımlarından oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta 10 puan toplayarak Başakşehir, Galatasaray ve ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı. Kara Kartallar, ikinci yarının ilk maçında Akhisar'ı 3-0 geçip, sonraki hafta Erzurum'la 1-1 kalmıştı. 20. haftada 'u 6-2 devirip, son olarak 2-0 mağlup etmişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor... Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...
Güneş bilmecesi Güneş bilmecesi
Vali Şahin’e ziyaret Vali Şahin’e ziyaret
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör