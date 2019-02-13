13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ilk aday Bilic

Beşiktaş'ta ilk aday Bilic
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019

Kartal gelecek sezon önce Bilic’le görüşecek. Tecrübeli hocanın ’a dönmeyi çok istediği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcıda pürüz yaşanırsa BP lanı olacak

ligde şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Yönetim Güneş'in 1 Haziran'da A 'ın başına geçecek olması nedeniyle önceliği teknik adam arayışlarına verdi. Adaylar arasındaki ilk ismin olduğu öğrenildi. 2 sezon Beşiktaş'ta görev yapan Hırvat hoca 'ın Alİttihad takımını çalıştırıyor. Gelişmelerden haberdar olan Bilic'in Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği öğrenildi.

B PLANI SERGEN YALÇIN

Beşiktaş Hırvat çalıştırıcada bir pürüz olması durumunda 'u çalıştıran 'la görüşecek. Yalçın Alanyaspor'un bundan sonraki maçlarında da kendini kanıtlarsa adaylar arasında yer alıyor. Bu arada bazı yöneticilerin de ismi üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında

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