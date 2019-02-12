13 Şubat 2019, Çarşamba
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Gökhan, "Emek ve alın teri dikkate alındığı sürece de bu formayı her zaman gururla terletecek 27 yaşında, yeni başarılar ve şampiyonluklar için mücadele etmeye hazır bir futbolcuyum" dedi
Kirli oyunlar var
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Gökhan Töre, “Sakat değilim, affedilmeyi bekleyecek bir terbiyesizlik de yapmadım. Saha dışı kirli oyunlarla da mücadele ediyorum” diye isyan etti.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak kadroda yer almamasının büyük haksızlık olduğunu belirterek serzenişte bulundu. Töre, "Sakat değilim. Affedilmeyi bekleyecek bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yapmadığımı siz kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına duyurmak isterim. Sizler gibi ben de kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum" dedi. Töre açıklamasına şöyle devam etti: "Futboldaki fiziksel çabamın dışında dönem dönem tarafıma karşı yürütülen saha dışı kirli oyunlarla da mücadele ederek ayakta kaldım ve yoluma her zaman daha güçlü şekilde devam ettim. Şu anda da gerek saha içi, gerekse de saha dışı mücadeleler için mental ve fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olduğumu belirtmek isterim."
Gökhan, "Emek ve alın teri dikkate alındığı sürece de bu formayı her zaman gururla terletecek 27 yaşında, yeni başarılar ve şampiyonluklar için mücadele etmeye hazır bir futbolcuyum" dedi
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