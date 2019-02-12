13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta Q7 bilmecesi

Beşiktaş’ta Q7 bilmecesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Ara transferde Portekiz'e gidemeyen, 'a ise gitmeyen 'nin, 2 maçlık cezası sona erdi ve gözler cuma günü oynanacak Malatyaspor maçına çevrildi.

Kanat hücum oyunlarından pas oyununa dönen Güneş'in 'yi sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli hocanın, Portekizli yıldızı ikinci yarıda oynatması bekleniyor.
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