13 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş’ta Q7 bilmecesi
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Ara transferde Portekiz'e gidemeyen, Suudi Arabistan'a ise gitmeyen Q7'nin, 2 maçlık cezası sona erdi ve gözler cuma günü oynanacak Malatyaspor maçına çevrildi.
Kanat hücum oyunlarından pas oyununa dönen Güneş'in Q7'yi sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli hocanın, Portekizli yıldızı ikinci yarıda oynatması bekleniyor.
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