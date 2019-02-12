13 Şubat 2019, Çarşamba
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Hedef yeniden Uzakdoğu
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Beşiktaş, Uzak Doğu'ya açılma projesinde adım adım mesafe kat ediyor.
Beşiktaş'ın bilinirliğini artırmak isteyen Başkan Fikret Orman, Kagawa transferiyle birlikte amacına bir adım daha yaklaştı. Kagawa transferi sonrası maçları Japonya'da canlı olarak yayınlanan Beşiktaş'ın gündeminde, maçlarını izlemek isteyen Japon turistler için özel bir tur program var. Yeni sezon öncesinde Japonya'ya çıkarma yapmayı planlayan Kartal, burada bir hazırlık maçı organize etmek istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer konu ise Japonya kampı.
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