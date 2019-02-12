13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Hedef yeniden Uzakdoğu

Hedef yeniden Uzakdoğu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2019

, Uzak Doğu'ya açılma projesinde adım adım mesafe kat ediyor.

'ın bilinirliğini artırmak isteyen Başkan , Kagawa transferiyle birlikte amacına bir adım daha yaklaştı. Kagawa transferi sonrası maçları 'da canlı olarak yayınlanan Beşiktaş'ın gündeminde, maçlarını izlemek isteyen Japon turistler için özel bir tur program var. Yeni sezon öncesinde Japonya'ya çıkarma yapmayı planlayan , burada bir hazırlık maçı organize etmek istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer konu ise Japonya kampı.
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