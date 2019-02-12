13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal’da mesai başlıyor

Kara Kartal’da mesai başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Siyah beyazlı ekipte Evkur hazırlıkları başlıyor.

, cuma günü oynayacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün start veriyor. galibiyetiyle morallerin yükseldiği siyah-beyazlıların, 'yı da deplasmanda mağlup ederek zirve yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmek istiyor.
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