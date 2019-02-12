13 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk oranları değişti

Şampiyonluk oranları değişti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2019

'de 21. hafta maçlarının ardından 'İddaa'da şampiyonluk oranları da güncellendi.

Lider 'in, Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı haftanın ardından 'ın oranı 3.5'tan 3'e indirilirken, Başakşehir'in oranı ise 1.3'ten 1.4'e yükseldi. 'u 2-0 mağlup eden 'ın da şampiyonluk oranı 13'ten 9'a düşürüldü.
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