13 Şubat 2019, Çarşamba
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Şampiyonluk oranları değişti
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 'İddaa'da şampiyonluk oranları da güncellendi.
Lider Başakşehir'in, Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı haftanın ardından Galatasaray'ın oranı 3.5'tan 3'e indirilirken, Başakşehir'in oranı ise 1.3'ten 1.4'e yükseldi. Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın da şampiyonluk oranı 13'ten 9'a düşürüldü.
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