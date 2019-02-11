11 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Savumada Vida - Mirin duvarı
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Beşiktaş, Zago-Ronaldo’dan sonra müthiş bir ikili buldu. Pepe gittikten sonra birlikte oynayan Vida ve Mirin geçit vermiyor.
Siyah-beyazlılar savunmada yaşadığı sıkıntıları kısa sürede aştı. Pepe'nin Porto'ya dönmesinin ardından takıma transfer edilen Nicolas İsimat- Mirin çabuk alıştı. Devre arasında Domagoj Vida'nın Roma'ya transferi gerçekleşmeyince Mirin ve Hırvat stoper, savunmanın göbeğini oluşturdu. İkili birbirlerine hemen uyum sağlarken bu durum Beşiktaş'ın hem savunma hem hücum gücünü bir hayli artırdı. Vida-Mirin ikilisi rakiplere göz açtırmazken, ayaklarını iyi kullanmaları sayesinde Kartal'ın orta sahası da daha işler hale geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Vida-Mirin tandemini geçmişin efsane ikilisi Zago-Ronaldo'ya benzetiyor. Beşiktaş'ın yeni ikililisi üç Süper Lig karşılaşmasında birlikte forma giydiler. Siyah-beyazlılar bu maçların 2'sinde kalesinde gol görmedi. Teknik direktör Şenol Güneş de Domagoj Vida-Nicolas İsimat- Mirin ikilisinin performansından bir hayli memnun. Beşiktaş camiası da savunma hattında büyük güven veren bu ikilinin uzun yıllar siyah-beyazlı formayı birlikte taşımasını istiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!