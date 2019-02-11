Jeremain Lens şimdiden solladı

Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde Quaresmavari verdiği trivela pasla Portekizliyi aratmayan ve gözlerin pasını silen Jeremain Lens'in de yükselişi sürüyor.

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Bu sezon 15'i lig olmak üzere 24 maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda 5 de golü bulanan siyahbeyazlı futbolcu, şimdiden geçen sezon sıkça eleştirilen performansının çok üzerine çıktı. Lens, 2017- 18'de 32 maçta şans bulup 4 gol, 4 asistle 8 gole katkı sağlamıştı.