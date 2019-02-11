11 Şubat 2019, Pazartesi
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Jeremain Lens şimdiden solladı
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde Quaresmavari verdiği trivela pasla Portekizliyi aratmayan ve gözlerin pasını silen Jeremain Lens'in de yükselişi sürüyor.
Bu sezon 15'i lig olmak üzere 24 maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda 5 de golü bulanan siyahbeyazlı futbolcu, şimdiden geçen sezon sıkça eleştirilen performansının çok üzerine çıktı. Lens, 2017- 18'de 32 maçta şans bulup 4 gol, 4 asistle 8 gole katkı sağlamıştı.
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