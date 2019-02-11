11 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba geldi böyle oldu

Atiba geldi böyle oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2019

geçmiş yıllardaki iyi oyununa ile birlikte döndü.

Kanadalı yıldızın, orta alandaki pas oyununu yönetmesiyle siyah-beyazlıların da futbolu seviye atladı. Teknik direktör de karşılaşma sonrası "Atiba çok önemli bir oyuncu. Bize çok katkısı oluyor. Dorukhan ve Atiba orta sahada bize hem dinamizm katıyor hem de pas oyunumuzu geliştiriyor. Tecrübesini sahaya yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
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