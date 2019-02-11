11 Şubat 2019, Pazartesi
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Atiba geldi böyle oldu
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Beşiktaş geçmiş yıllardaki iyi oyununa Atiba Hutchinson ile birlikte döndü.
Kanadalı yıldızın, orta alandaki pas oyununu yönetmesiyle siyah-beyazlıların da futbolu seviye atladı. Teknik direktör Şenol Güneş de karşılaşma sonrası "Atiba çok önemli bir oyuncu. Bize çok katkısı oluyor. Dorukhan ve Atiba orta sahada bize hem dinamizm katıyor hem de pas oyunumuzu geliştiriyor. Tecrübesini sahaya yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
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