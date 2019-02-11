11 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic fırtınası

Adem Ljajic fırtınası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Son 3 maçta 2 asist, 1 golle yıldızlaşan Sırp oyuncu, maçını boş geçse de performansıyla büyük beğeni topladı.

Son dönemde yakaladığı başarılı performansını mücadelesinde de sürdüren , parmak ısırtıyor. Ligde forma giydiği son 3 mücadelede 2 asist ve 1 golle oynayan Sırp futbolcu, Bursaspor maçında da elinden geleni yaptı. Rakip kaleyi 1'i serbest vuruştan olmak üzere 3 kez yoklayan Ljajic, konuk ekibin kalecisi Muhammed'i geçemedi. Ancak buna rağmen 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla büyük beğeni kazandı. Bu arada ligde 3 sarı kartı bulunan Ljajic, haftayı sınırda geçti. Ljajic'in yanı sıra onun gibi ilk 11'de olan Dorukhan ile yedek bekleyen ve Necip, kart sınırında yer alıyordu. Teknik ekibin bu konuda uyardığı oyunculardan forma giyenler, görmeden 90 dakikayı tamamladı ve önümüzdeki hafta oynanacak Yeni sınavı önceki sıkıntı yaşamadı.
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