11 Şubat 2019, Pazartesi
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Adem Ljajic fırtınası
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Son 3 maçta 2 asist, 1 golle yıldızlaşan Sırp oyuncu, Bursaspor maçını boş geçse de performansıyla büyük beğeni topladı.
Son dönemde yakaladığı başarılı performansını Bursaspor mücadelesinde de sürdüren Adem Ljajic, parmak ısırtıyor. Ligde forma giydiği son 3 mücadelede 2 asist ve 1 golle oynayan Sırp futbolcu, Bursaspor maçında da elinden geleni yaptı. Rakip kaleyi 1'i serbest vuruştan olmak üzere 3 kez yoklayan Ljajic, konuk ekibin kalecisi Muhammed'i geçemedi. Ancak buna rağmen 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla büyük beğeni kazandı. Bu arada ligde 3 sarı kartı bulunan Ljajic, haftayı sınırda geçti. Ljajic'in yanı sıra onun gibi ilk 11'de olan Dorukhan ile yedek bekleyen Gary Medel ve Necip, kart sınırında yer alıyordu. Teknik ekibin bu konuda uyardığı oyunculardan forma giyenler, sarı kart görmeden 90 dakikayı tamamladı ve önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatya sınavı önceki sıkıntı yaşamadı.
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