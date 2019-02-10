10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Beşiktaş, dün akşam oynadığı Bursaspor maçının ardından ’in 22. haftasında E. Y. Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına salı günü saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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