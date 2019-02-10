10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Trivela Lens’ten

Trivela Lens’ten
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

’ta trivela ile özdeşleşen Quaresma dün gece yoktu ama Lens o boşluğu asistiyle doldurdu.

Beşıktaş'ta zaman zaman eleştirilerin hedefinde olsa da yaptığı kritik dokunuşlarla birçok kez puan kazandıran dün yine sahnedeydi. Hollandalı kanat oyuncusu, kulüple sorunlar yaşayan ve maçı kadrosuna alınmayan 'nın yokluğunu aratmadı. Maçın 41. dakikasında 'a ayağının dışıyla yani trivelayla müthiş bir asist yapan Lens, gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Lens bu sezon ligde 4, toplamda 8. asistini yaptı. Hollandalı'yı taraftarlar tribüne çağırarak alkışladı ve destek verdi.
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