10 Şubat 2019, Pazar
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Trivela Lens’ten
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Beşiktaş’ta trivela ile özdeşleşen Quaresma dün gece yoktu ama Lens o boşluğu asistiyle doldurdu.
Beşıktaş'ta zaman zaman eleştirilerin hedefinde olsa da yaptığı kritik dokunuşlarla birçok kez puan kazandıran Jeremain Lens dün yine sahnedeydi. Hollandalı kanat oyuncusu, kulüple sorunlar yaşayan ve Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Ricardo Quaresma'nın yokluğunu aratmadı. Maçın 41. dakikasında Burak Yılmaz'a ayağının dışıyla yani trivelayla müthiş bir asist yapan Lens, gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Lens bu sezon ligde 4, toplamda 8. asistini yaptı. Hollandalı'yı taraftarlar tribüne çağırarak alkışladı ve destek verdi.
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